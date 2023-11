Juve, Graziani: “Allegri andrebbe beatificato. Ha ragione a parlare così”

Intervenuto a Sportmediaset, Francesco Graziani ha parlato dell'allenatore della Juventus Massimiliano Allegri. Ecco le sue parole: "Allegri ha ragione a pensare al quinto posto perché la Juventus in questo momento sta vincendo ma non sta convincendo dal punto di vista del gioco ma fa più fatica perché non ha giocatori con quelle qualità. Può migliorare nel gioco ma in questo momento ha concretezza, non guarda a tante cose ma al risultato che dà entusiasmo, credibilità e autostima anche se in questo momento la Juventus soffre del fatto che alcuni attaccanti non segnano".