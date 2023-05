Juve, Gravina: “Lascio ai giudici le loro valutazioni”

In occasione di un evento tenutosi a Coverciano, il presidente della FIGC Gabriele Gravina ha risposto a una domanda relativa alla Juventus. Nello specifico, è stata chiesta l'opinione sul processo in corso riguardante il caso plusvalenze.

Ecco cosa ha risposto: ""Il processo si svolgerà domani. Io sono il presidente di una federazione, non faccio il giudice, perciò lascio a coloro che giudici lo sono le valutazioni. Non spetta a me commentare né tantomeno giudicare“.