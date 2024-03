Juve, Giuntoli in Spagna per vedere Real Sociedad-PSG: un giocatore nel mirino

Il Football Director della Juve Cristiano Giuntoli è volato in Spagna per vedere da vicino un giocatore in Real Sociedad-PSG

Roberto Maccarone Redattore 6 marzo 2024 (modifica il 6 marzo 2024 | 09:12)

Manca ancora tanto, tantissimo al prossimo calciomercato estivo ma la Juve comincia già a preparare le prossime mosse. Per questo il Football Director bianconero Cristiano Giuntoli è volato in Spagna per vedere da vicino la partita di Champions League tra Real Sociedad e PSG.

L'obiettivo del viaggio, secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, era quello di osservare dal vivo Mikel Merino, centrocampista spagnolo classe 1996. Nei piani della Juve il giocatore della Real Sociedad potrebbe essere il sostituto di Adrien Rabiot, soprattutto nel caso in cui i bianconeri non dovessero riuscire a convincere Koopmeiners.

Merino è infatti un centrocampista duttile, simile per caratteristiche al francese. Per lui 3 gol e 3 assist in 22 presenze in Liga, ma soprattutto un contratto in scadenza a giugno 2025. Se non dovesse rinnovare la Juve potrebbe pensare di comprarlo la prossima estate a un prezzo favorevole. Staremo a vedere.

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Juventus senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Juvenews per scoprire tutte le news di giornata sui bianconeri in campionato.