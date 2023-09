Juve, Giuntoli versione psicologo: il dt a confronto con giocatori e Max

Prima la papera di Szczesny , poi l' autogol di Gatti : la sconfitta contro il Sassuolo rischia di lasciare cicatrici più profonde in casa Juve . I bianconeri, infatti, sembrano aver perso un po' di tranquillità mentale contro i neroverdi, commettendo degli errori che non possono essere accettati.

Ora però bisognerà ripartire forte e questo la dirigenza della Vecchia Signora lo sa bene. Non a caso è sceso in campo in prima persona Cristiano Giuntoli , che è andato a colloquio con Max e tutta la squadra.

Come riportato da Tuttosport l'approccio è stato molto psicologico: “Troppo brutta per essere vera questa Juve che si è vista a Sassuolo. Dobbiamo archiviarla in fretta, non si possono buttare via tre mesi di lavoro per una sola partita”.