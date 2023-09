Juve, Giuntoli non perde tempo: iniziate le trattative per il rinnovo di Chiesa

Dopo un lungo recupero prima fuori e poi in campo, Federico Chiesa sembra aver finalmente trovato la sua condizioni e il suo talento. La posizione ritagliata dall'allenatore della Juventus Massimiliano Allegri per lui, sempre più vicino alla porta, pare averlo ulteriormente gratificato. Le buone notizie non finirebbero però qui.

Secondo quanto riportato da Tmw, la Juventus avrebbe già iniziato a discutere con i rappresentanti del giocatore i termini per il rinnovo del contratto. L'attuale accordo tra Chiesa e il club bianconero ha come data di scadenza il 30 giugno 2025. Ecco perché, rispetto a quello di Dusan Vlahovic, in scadenza l'anno successivo, quello dell'attaccante italiano risulterebbe prioritario per il direttore sportivo Cristiano Giuntoli.