Juve, Giuntoli pensa al colpo low cost: piace Mitaj della Lokomotiv Mosca

Il dt bianconero Cristiano Giuntoli ha infatti messo nel mirino Mario Mitaj , giovane esterno sinistro albanese della Lolomotiv Mosca . Il classe 2003 in patria è ritenuto un diamante raro e per questo la Juve starebbe pensando a lui per rinforzare le fasce.

Con Kostic he potrebbe essere ceduto, infatti, Mitaj potrebbe rivelarsi un ottimo innesto per il presente ma soprattutto per il futuro. Da non sottovalutare poi il prezzo del cartellino: appena 5/6 milioni di euro. Giuntoli prepara il colpo low cost.