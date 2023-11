Juve, Giuntoli, Chiellini e Andreini professori per un giorno a Coverciano

Giornata speciale per Cristiano Giuntoli , Claudio Chiellini e Giovanni Andreini che sono stati professori per un giorno a Coverciano. Ecco il comunicato della Juve: "In programma c’è stata infatti una triplice “Lectio” speciale, tenuta da Nel dettaglio, Cristiano Giuntoli , Football Director bianconero, è stato protagonista di chiacchierata a 360 gradi sulla figura del DS , dagli aspetti tecnici legati alle scelte dei calciatori, alla sua esperienza personale, al rapporto con gli allenatori. Giuntoli si è anche soffermato sull’importanza della comunicazione interna ed esterna e su quella di mantenere un gruppo unito e coeso per andare tutti nella stessa direzione.

Claudio Chiellini (Head of Next Gen Area) ha invece sviluppato un intervento insieme a Fabio Gatti (DS U23 dell’Atalanta) dedicato al lavoro con le seconde squadre. Chiellini ha raccontato la sua esperienza legata alla nascita della allora Juventus Under 23, primo caso di seconda squadra in Italia. Ha poi illustrato i passi successivi nello sviluppo del progetto, dal cambio di nome in Juventus Next Gen, denominazione che racconta in profondità gli obiettivi alla base dell’idea, anche in senso non prettamente sportivo, al racconto dei dati che spiegano i benefici per il Club di questo lavoro, non ultimo in riferimento all’apporto sportivo dato alla Prima Squadra.