Juve, Giuntoli: “Allegri ha grande personalità e passione”

Intervenuto al Festival di Trento, Cristiano Giuntoli, direttore sportivo della Juventus, ha parlato anche di Massimiliano Allegri. Per il tecnico bianconero, il dirigente ha riservato solo parole di stima. Ecco cosa ha detto: "Intanto mi ha sorpreso la grande personalità che lo accomuna ai grandissimi allenatori. Lui fa fare alla squadra quello che ha in testa senza creare alibi, per ottenere i risultati tutti devono fare una cosa e tutti devono essere convinti sia la cosa giusta.