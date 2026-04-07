Juve, Giudice Sportivo: gli squalificati della prossima giornata

Dopo le gare della 31ª giornata, il giudice sportivo della Serie A ha confermato la squalifica di sette giocatori, che saranno dunque assenti nel prossimo weekend. La Juve, che sabato 11 aprile affronterà l’Atalanta a Bergamo, dovrà fare a meno di un perno della squadra: Weston McKennie. Di seguito il comunicato del Giudice Sportivo.
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA
Per avere, al 49° del secondo tempo, colpito al volto un calciatore avversario con il pallone non a distanza di giuoco.”
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
FERGUSON Lewis (Bologna): doppia ammonizione per comportamento non regolamentare in campo e per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.
GUÐMUNDSSON Albert (Fiorentina): per avere, al 40° del secondo tempo, strattonato un calciatore avversario.
SUSLOV Tomas (Hellas Verona): per avere, al 40° del secondo tempo, strattonato un calciatore avversario.
CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
FAGIOLI Nicolò (Fiorentina): per comportamento non regolamentare in campo; già diffidato (Quinta sanzione).
MCKENNIE Weston James Earl (Juventus): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).
PELLEGRINO CASALANGUIDA Mateo (Parma): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).