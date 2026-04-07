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Juve, Giudice Sportivo: gli squalificati della prossima giornata

Riccardo Focolari – 7 Aprile, 16:42

Dopo le gare della 31ª giornata, il Giudice Sportivo della Serie A ha comunicato la squalifica di sette giocatori, tra cui uno della Juve

Dopo le gare della 31ª giornata, il giudice sportivo della Serie A ha confermato la squalifica di sette giocatori, che saranno dunque assenti nel prossimo weekend. La Juve, che sabato 11 aprile affronterà l’Atalanta a Bergamo, dovrà fare a meno di un perno della squadra: Weston McKennie. Di seguito il comunicato del Giudice Sportivo.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA

Per avere, al 49° del secondo tempo, colpito al volto un calciatore avversario con il pallone non a distanza di giuoco.”

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

FERGUSON Lewis (Bologna): doppia ammonizione per comportamento non regolamentare in campo e per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

GUÐMUNDSSON Albert (Fiorentina): per avere, al 40° del secondo tempo, strattonato un calciatore avversario.

SUSLOV Tomas (Hellas Verona): per avere, al 40° del secondo tempo, strattonato un calciatore avversario.

CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

FAGIOLI Nicolò (Fiorentina): per comportamento non regolamentare in campo; già diffidato (Quinta sanzione).

MCKENNIE Weston James Earl (Juventus): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

PELLEGRINO CASALANGUIDA Mateo (Parma): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).