Giornata Mondiale della Salute Mentale: il progetto della Juve - JuveNews.eu

Il Podcast sarà disponibile a partire da giovedì 17 ottobre in anteprima su TikTok, che proprio oggi lancia la campagna #SaluteMentale – la consapevolezza è un gioco di squadra, che Juventus è fiera di sostenere: un’iniziativa che desidera rendere la conversazione sulla salute mentale parte della nostra routine quotidiana, libera da pregiudizi e barriere.

Juventus Women creerà contenuti esclusivi di sensibilizzazione sul profilo @juventuswomen e scenderà in campo domenica prossima, 13 ottobre, all’Allianz Stadium contro la Roma, indossando sulle maglie l’hashtag “#MentalHealth on TikTok”: un invito a riconoscere le proprie vulnerabilità e a cercare supporto quando necessario. Non poteva mancare inoltre uno spazio per i più giovani, ai quali abbiamo dedicato una puntata del nostro cartone animato “Team Jay”, dal titolo “Affronta le tue paure”. Cinque minuti in cui gli ormai amatissimi protagonisti del cartoon si mettono alla prova per superare le ansie da performance e da fallimento. E allora vi invitiamo a seguirci: la salute mentale è un viaggio, non una destinazione!”.

(juventus.com)