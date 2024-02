Juve, Giletti: “Non mi spiego la fiducia a Kostic. Chiesa dia di più”

Massimo Giletti ha parlato del momento della Juventus: per il giornalista, Filip Kostic e Federico Chiesa giocherebbero sotto rendimento

Intervistato a Radio Bianconera, Massimo Giletti ha parlato dello stato di forma della Juventus vista nell'ultimo periodo. Ecco le sue parole: “La Juve ha mantenuto i nervi e sopportato la pressione psicologica sulle ali dell'entusiasmo per essersi trovata a ridosso dell'Inter. Poi si è risvegliata di colpo, a cominciare dal gravissimo errore di Milik contro l'Empoli, il polacco peraltro è entrato male con il Frosinone. Questa squadra ha fatto i miracoli, bisogna farle quadrato attorno, soprattutto ora che ha perso due pezzi importanti come Rabiot e McKennie. Considerando le assenze da sempre di Fagioli e Pogba, il centrocampo si trova senza quattro elementi. Con tutti questi infortuni in un reparto è molto complicato".