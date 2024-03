Juve, Gilardino: “Soulè è un giocatore che sposta gli equilibri”

In occasione della conferenza stampa di vigilia del match contro il Frosinone, ha parlato l'allenatore del Genoa, Alberto Gilardino. Davanti ai microfoni dei giornalisti, il tecnico ha parlato di Matias Soulè, attaccante in prestito nella squadra gialloceleste ma il cui cartellino è di proprietà della Juventus. Ecco le sue parole: "Sarà una partita in cui dovremo mettere tanto cuore, tanta testa e tante gambe. Loro sono una squadra che ha avuto due settimane per lavorare. Hanno Soulé, giocatore che sposta gli equilibri. E' una squadra che crea tantissimo che fino ad oggi produce gioco ma anche concede. Mi aspetto il Frosinone che conosco e che conosciamo bene".