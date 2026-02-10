Juve, Giannichedda: “Yildiz come Del Piero. Spero diventi come…”

Giuliano Giannichedda, ex centrocampista della Juve, ha parlato a TMW Radio di Yildiz e del periodo della squadra bianconera

Giuliano Giannichedda, ex centrocampista della Juve, ha parlato a TMW Radio nel corso della trasmissione Maracanà. Di seguito le sue parole: “Inter e Juventus Sono le due squadre che esprimono il miglior calcio. I bianconeri al di là di qualche pareggio, stanno facendo molto bene.

La squadra di Chivu è quella più forte. I nerazzurri un po’ tutti sono migliorati: vedi Zielinski, che sta sorprendendo tutti, ma anche Pio Esposito, Lautaro, che è più in palla. Nella Juve, oltre alla classe di Yildiz, Locatelli è quello che ha avuto più beneficio. McKennie è rimasto tale, ma anche Thuram ora lo vediamo meglio. Vedo meglio anche Kalulu e Koopmeiners.

Yildiz assomiglia a Del Piero per il ruolo, sicuramente può diventare un campione e per ora è un ottimo giocatore. Tra i 2005 in Europa dobbiamo vedere chi è più forte ed è difficile. Deve crescere ma può arrivare nella top ten d’Europa. Spero diventi come Zidane: con la sua vendita, ai tempi, la Juve prese tre giocatori forti ma oggi con 100 milioni puoi prendere forse due giocatori forti ma non quanto l’attuale numero dieci. Ad oggi non lo venderei. Se la Juve vuole tornare a essere ciò che era, giocatori come Yildiz devono fare la storia della società.

Quella della Lazio è una situazione molto strana. Giustamente i tifosi possono protestare contro Lotito, ma la squadra in campo va aiutata. I calciatori stanno facendo una bella cosa come dimostrare l’attaccamento alla maglia, per cercare di portare avanti un discorso complicato in Serie A. La rosa manca di qualche elemento e dopo i tanti infortuni è ridotta all’osso, ma sta facendo bene.”