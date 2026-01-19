Juve, Giannichedda a La Gazzetta: “Al primo allenamento in bianconero arrivai con un’ora di anticipo”

In un’intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport Giuliano Giannichedda, ex centrocampista bianconero, ha parlato -fra i vari argomenti- della sua esperienza vissuta alla Juventus. Di seguito alcuni passaggi dell’intervista:
La Juventus di Capello è stata l’ultima tappa importante della sua carriera.
“Al primo allenamento in bianconero arrivai con un’ora di anticipo. Pensavo di essere il primo, invece erano tutti lì: Buffon, Trezeguet, Ibrahimovic. Il giorno successivo arrivai due ore prima”.
Lei ha scelto di restare in B dopo Calciopoli.
“Organizzarono una riunione tra i giocatori più esperti, Del Piero disse: ‘La Juventus è sempre la Juventus, la categoria non importa’. Eravamo tutti d’accordo”.