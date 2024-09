Juve, Giaccherini: “Pareggi a reti bianchi non casuali”

Emanuele Giaccherini ha commentato i recenti risultati in campionato della Juventus: per l'ex bianconero, sarebbero sintomi non casuali

Dagli studi di DAZN, Emanuele Giaccherini ha parlato del momento della Juventus in Serie A, nel quale i bianconeri sono reduci da tre pareggi a reti bianche. Ecco le sue parole: “Nell’ultimo match sicuramente c’è merito del Napoli, conoscendo Antonio Conte che è uno che cura ogni dettaglio anche a livello difensivo. Insomma, io penso che è complicato segnare al Napoli in questo momento. Non è un caso però che la Juve ha fatto tre 0-0 di fila, sta facendo fatica”.

Giaccherini: “Il Napoli ha grandi margini di miglioramento”

L’ex bianconero ha proseguito parlando della squadra allenata dal tecnico Antonio Conte: “Io credo che il Napoli è una squadra ambiziosa, una squadra forte, che ha grandi margini di miglioramento soprattutto nel reparto offensivo. Perché Lukaku si è visto poco in questa partita, l’ha detto anche il mister: deve crescere di condizione. E poi il cambio di sistema di gioco è dovuto a un giocatore che secondo me non può stare in panchina, come McTominay. Perché è un giocatore forte, un giocatore che ti fa entrambe le fasi, ti va a sostegno dell’attaccante, ti fa da raccordo tra centrocampo e attacco, ti pressa… E’ il primo giocatore che detta il pressing. Quindi non a caso in una partita fondamentale come questa dello Juventus Stadium, ha giocato lui”.