Juve, Ghoulam a Sky: “È stata una bellissima partita”

L’ex giocatore del Napoli Faouzi Ghoulam, ha espresso la sua opinione in merito al 3-0 che la Juventus ha rifilato al Napoli.

Ospite negli studi di Sky Sport, Faouzi Ghoulam ha commentato Juventus-Napoli. Qui sotto la sua analisi:

“La Juventus ha meritato di vincere, il 3-0 forse è un po’ troppo pesante per quello che si è visto. E’ stata una bellissima partita da guardare anche a livello tattico e si è visto che ogni allenatore cercava di rispondere all’altro. Poi quello che a me dispiace è che ci sono sempre questi episodi all’interno della partiota che comunque possono condizionare il risultato alla fine e ogni weekend ne parliamo. Gol di David? Un gol da attaccante vero perché o prendi la porta o prendi rigore”. Così Ghoulam a Sky.