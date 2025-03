Juve-Genoa, Tudor: “Vittoria di cuore. Koopmeiners va recuperato”

Intervistato dai microfoni di DAZN nel post match della sfida di Serie A al Genoa, ha parlato l’allenatore della Juventus, Igor Tudor. Di seguito le sue risposte alle domande poste in diretta. Sei contento della prova della squadra? “Sono molto soddisfatto, perché il Genoa è una squadra seria che sta facendo bene e che ti

Sei contento della prova della squadra?

“Sono molto soddisfatto, perché il Genoa è una squadra seria che sta facendo bene e che ti viene incontro, corre e lotta. Noi veniamo da un momento che sappiamo. Veniamo da due-tre allenamenti ed è chiaro che un po’ di entusiasmo c’era, però, da un punto di vista tattico ma anche psicologico bisogna superarlo con il lavoro. C’è un cambiamento di schema, ma anche di stile a cui sei abituato a lavorare. Bisogna adattarsi, perché per giocare sempre in verticale bisogna avere un’altra intensità per farlo. Sono felice perché i ragazzi hanno dato tutto e volevano fare. Tante cose le abbiamo fatte, mentre altre no, ma è normale. Però, la partita l’abbiamo strameritata e portata a casa. Siamo felici anche per i tifosi. Noi ci tenevamo, giocando con cuore. Ora ci riposiamo un giorno e poi ci mettiamo a lavorare sul serio con tutti a disposizione”.

Quanto è soddisfatto della prestazione di Yildiz?

“Sono molto contento perché ci ha messo tutto. Ha delle doti importanti. Anche Dusan mi è molto piaciuto. Dietro siamo stati solidi e in mezzo abbiamo fatto un grande lavoro. Tutto sommato penso che potevamo fare altri gol, almeno il secondo. Dispiace non averlo fatto, ma a volte mentalmente vincere 1-0 può essere meglio. Almeno a fine partita”.

Koopmeiners ha fatto fatica a trovare la posizione: come trovare una soluzione per questa situazione e come lo vede per il finale di stagione?

“Non è un grande momento per lui, questo è ovvio. In questi anni ha fatto vedere che è un giocatore forte e si esce lavorando sotto tutti i punti di vista, sia fisico che mentale. Lui è un ragazzo per bene che ha voglia e che ci tiene. Ha un buon piede ed è importante per la squadra. Va recuperato”.