Juve-Genoa, Ottolini a Dazn: “Presa la decisione su Spalletti”

Nel consueto pre partita di Dazn, le parole del ds Marco Ottolini a pochi minuti dal fischio d'inizio di Juve-Genoa

Dopo il pareggio del Como a Udine (0-0) Juve-Genoa può essere l’occasione giusta per gli uomini di Spalletti per andare a meno uno dai lariani. Nel consueto pre partita di Dazn, le parole del direttore sportivo Marco Ottolini.

“Sicuramente per il prossimo anno parliamo di un rafforzamento: non c’è necessità, né voglia di fare rivoluzioni. Abbiamo otto partite fondamentali e ci concentriamo su queste. Ci tengo a salutare tutto l’ambiente Genoa: sono stati anni meravigliosi che porterò sempre nel cuore.

Come è andata con Vlahovic? Al rientro ci siamo seduti a tavolino e abbiamo mostrato una disponibilità reciproca a valutare le possibilità e, per ora, non ci sono novità. La decisione sul tecnico è stata presa. Siamo felicissimi di continuare con Luciano Spalletti a prescindere dal verdetto del campionato.”