Juve-Genoa, Open VAR: “Sul gol di Bremer nessuna scorrettezza”

Mauro Tonolini, membro della Commissione Arbitri Nazionale, è intervenuto a Open VAR sul contatto Bremer-Colombo in Juve-Genoa

In occasione del gol segnato da Gleison Bremer in Juve-Genoa, si sono scatenate alcune polemiche. La rete, infatti, è preceduta da un contatto aereo con Lorenzo Colombo che ha perso la scarpa in ricaduta. A fare chiarezza è stato Mauro Tonolini, membro della Commissione Arbitri Nazionale (CAN), intervenuto su DAZN durante il programma Open VAR.

Di seguito le sue parole: “Il difensore bianconero è in elevazione. C’è il contatto con l’attaccante rossoblu ma l’azione è del tutto regolare e il contatto accidentale, fortuito. Non ci sono estremi per rilevare scorrettezze.”