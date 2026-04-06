Juve-Genoa, McKennie a Sky: “Siamo artefici del nostro destino”

Nel consueto pre partita di Sky, le parole di Weston McKennie a pochi minuti dal fischio d'inizio di Juve-Genoa

Dopo il pareggio del Como a Udine (0-0) Juve-Genoa può essere l’occasione giusta per gli uomini di Spalletti per andare a meno uno dai lariani. Nel consueto pre partita di Sky, le parole di Weston McKennie.

“La Roma ha perso e il Como ha pareggiato: questo è importante. Tuttavia, noi siamo concentrati sulle nostre partite, certo aiuta, ma in questo momento dobbiamo pensare alle nostre partite. La Juventus ha il controllo delle sue fortune. Buoni risultati dalle altre pretendenti al posto Champions, ma dobbiamo prima pensare a vincere oggi.”