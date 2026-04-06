Juve-Genoa, McKennie a Dazn: “Vi svelo il nostro obiettivo”

Nel consueto pre partita di Dazn, le parole di Weston McKennie a pochi minuti dal fischio d'inizio di Juve-Genoa

Dopo il pareggio del Como a Udine (0-0) Juve-Genoa può essere l’occasione giusta per gli uomini di Spalletti per andare a meno uno dai lariani. Nel consueto pre partita di Dazn, le parole di Weston McKennie.

Oggi è un’opportunità visto i risultati delle vostre concorrenti per un posto in Champions.

“Opportunità perfetta per vincere. Noi lottiamo per arrivare alla fine della stagione al quarto posto, in Champions. È il nostro primo obiettivo.”

Abbiamo fatto una bella intervista con te che uscirà giovedì nell’app di DAZN. La consigli?

“Sì, mi sono divertito, da guardare”.

Potenzialmente alla fine di questo contratto saranno dieci anni con la maglia della Juve. Ci racconti questo momento? “Il mio cuore è sempre giovane, quindi nello spogliatoio sono troppo felice di rimanere qui, perché la Juventus è una grande parte della mia vita, io sono cresciuto tanto qua a Torino, ho conosciuto tante persone che adesso sono miei amici, sono come la mia famiglia, adesso sono molto a mio agio qua e sono molto felice di essere qua.”

Vlahovic come lo stai vedendo?

“Dusan fa sempre tutto il possibile per aiutare la squadra, lui è sempre importante per la squadra, quando lui entra nella partita, entra sempre con energia, pensando a fare gol e a come aiutare la squadra, quindi lui sta bene, vediamo sul campo oggi.”