Juve-Genoa, Locatelli: “Siamo un gruppo sano con giovani forti”

Intervistato dai microfoni di DAZN nel post match della sfida di Serie A al Genoa, ha parlato il capitano della Juventus, Manuel Locatelli. Ecco cosa ha detto: “Oggi si è visto lo spirito della Juve. Ora dobbiamo concentrarci sulle prossime partite. Il mister (Motta) va ringraziato perché ha dato il massimo, ma ora inizia un nuovo capitolo con un nuovo mister. Noi dobbiamo dare il massimo per questa maglia, con questo atteggiamento per questo stadio. Pensiamo alle prossime partite per raggiungere il nostro obiettivo”.

Il centrocampista ha proseguito: “Tudor ci ha chiesto attaccamento alla maglia. E’ quello che dobbiamo fare. Oggi abbiamo vinto, ma dobbiamo rimanere umili e concentrati. Penso che siamo un gruppo sano con giovani forti che devono imparare a lavorare per questa maglia e lo stanno facendo. Credo che possiamo fare dei buoni risultati”.