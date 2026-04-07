Juve-Genoa, il commento di De Rossi: “Loro hanno grandi qualità”

Il commento post gara di Daniele De Rossi. L’allenatore del Genoa ha elogiato le grandi qualità della Juventus.

Il Genoa esce sconfitto con il risultato di 2-0 in favore della Juventus nel match dell’Allianz Stadium. Al termine della gara, l’allenatore del Grifone Daniele De Rossi, ha commentato ai microfoni di Sky Sport la prestazione della sua squadra.

Le dichiarazioni di De Rossi

Cosa non ha funzionato questa sera? “È mancata la pazienza nel cercare di impostare il gioco, di far uscire fuori Locatelli e crearsi degli spazi in mezzo al campo. Non avevamo preparato la gara con ritmi così poco aggressivi, ma poi la differenza la fa anche la forma fisica dei giocatori. Sapevamo che ci avrebbero messo a giocare un po’ a blocco basso, ma dovevamo essere un pochino più bravi sul forzare delle risalite per poi poterli aggredire, non ci siamo mai riusciti nel primo tempo, poi la differenza la fa anche la loro grande qualità, che nel secondo tempo ha visto molte cose migliori e purtroppo non siamo riusciti a riaprirla”.

La sosta ha influito sulla prestazione? “Anche loro hanno avuto la sosta e sicuramente con più giocatori convocati in Nazionale di noi, quindi le difficoltà nel preparare la partita sono le stesse. Abbiamo preparato una partita molto più aggressiva, sapendo che non avrebbero fatto gol, imbucandoci in contropiede, trovandoci aperti e dovevamo essere, insomma, dovevamo riuscire a essere più aggressivi e rubargli qualche palla, appunto, per spezzargli il ritmo.

Ci siamo riusciti solo nel secondo tempo, solo che a differenza di altre volte oggi abbiamo trovato davanti una squadra con grandi e avevano una disponibilità al palleggio maggiore della nostra”.