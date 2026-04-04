Brutte notizie per Daniele De Rossi. Il tecnico del Genoa, in vista del match di campionato contro la Juve, in programma allo Stadium lunedì alle 18:00. Brooke Norton-Cuffy non sarà infatti in grado di scendere in campo contro i bianconeri. Il terzino destro inglese, nonostante il rientro anticipato a Genova dopo l’infortunio in allenamento con l’Under 21 del suo Paese, non è riuscito a recuperare in tempo, e salterà, con ogni probabilità, anche il prossimo match di campionato dei liguri, quello contro il Sassuolo.
Juve-Genoa, brutte notizie per De Rossi: un esterno assente
Riccardo Focolari – 4 Aprile, 15:25
in vista della partita di lunedì, il tecnico del Genoa Daniele De Rossi dovrà rinunciare ad uno dei migliori per la sfida contro la Juve