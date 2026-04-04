Juve-Genoa, brutte notizie per De Rossi: un esterno assente

in vista della partita di lunedì, il tecnico del Genoa Daniele De Rossi dovrà rinunciare ad uno dei migliori per la sfida contro la Juve

Brutte notizie per Daniele De Rossi. Il tecnico del Genoa, in vista del match di campionato contro la Juve, in programma allo Stadium lunedì alle 18:00. Brooke Norton-Cuffy non sarà infatti in grado di scendere in campo contro i bianconeri. Il terzino destro inglese, nonostante il rientro anticipato a Genova dopo l’infortunio in allenamento con l’Under 21 del suo Paese, non è riuscito a recuperare in tempo, e salterà, con ogni probabilità, anche il prossimo match di campionato dei liguri, quello contro il Sassuolo.