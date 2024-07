Juve, i match di gennaio all’Allianz Stadium: tutte le info

Tutte le partite di gennaio della Juve all'Allianz Stadium: le info su biglietti, fasi di vendita, prezzi e promozioni

Sul proprio sito ufficiale la Juve ha pubblicato tutte le fasi di vendita delle partite in casa del mese di gennaio. Ecco il comunicato: “Ancora un mese e si torna a giocare in casa. Anzi, A casa. Se per Juve-Udinese, la prima partita del 2023 il 7 gennaio, è in corso la vendita libera dei biglietti, e stessa cosa dicesi per Juve-Monza di Coppa Italia in calendario il 19 gennaio, ecco tutte le fasi di vendita dei biglietti per le partite successive

IL CALENDARIO DELLE FASI DI VENDITA

Juve-Atalanta – Serie A – 22/01/2023 ore 20:45

Vendita riservata J1897 Member: dalle ore 16:00 del 13 dicembre alle 15:59 del 14 dicembre;*

Riservata J1897 + Blck&White + B&W Lite Member:* dalle ore 16:00 del 14 dicembre alle 9:59 del 16 dicembre*

Vendita libera: *dalle ore 10:00 del 16 dicembre. In attesa di disposizioni da parte dell’ Osservatorio per le manifestazioni sportive, l’acquisto dei biglietti in vendita libera non sarà consentito ai residenti nella provincia di Bergamo (fatta eccezione per i possessori di Juventus Card che potranno acquistare e dovranno caricare il titolo sulla tessera).

INFO E PREZZI

Juve-Monza – Serie A – 29/01/2023 ore 15:00:

Vendita riservata J1897 Member: dalle ore 16:00 del 20 dicembre alle 15:59 del 21 dicembre;*

Riservata J1897 + Black&White + B&W Lite Member: dalle ore 16:00 del 21 dicembre alle 15:59 del 22 dicembre

Vendita libera*: dalle ore 16:00 del 22 dicembre. In attesa di disposizione da parte delle autorità competenti.

INFO E PREZZI

Juve-Nantes – Europa League – 16/02/2023 ore 21:00:

Prelazione sul posto per gli abbonati 22.23: Dalle ore 16:00 del 29/12 alle ore 13:59 del 02/01/2023.*

Prelazione sul posto per gli abbonati 22.23 su posti UEFA:* Dalle ore 16:00 del 02/01 alle ore 13:59 del 03/01/2023.*

Vendita riservata J1897 Member: Dalle ore 16:00 del 03/01 alle ore 15:59 del 04/01/2023.

Riservata J1897 + Black&White + B&W Lite Member: Dalle ore 16:00 del 04/01 alle ore 9:59 del 05/01/2023

Vendita libera: *Dalle ore 10:00 del 05/01/2023

Si ricorda il divieto di acquisto dei tagliandi ai tifosi di nazionalità della squadra Ospite, ad eccezione di Juventus Members e dei possessori di Juventus Card, i quali dovranno caricare il titolo sulla tessera. Qualora si riscontrasse un acquisto da parte di un cittadino proveniente dalla nazione della squadra Ospite che non è né Juventus Member né possessore di Juventus Card, il biglietto verrà annullato e non consentirà l’accesso al match.

Visita juventus.com e rimani aggiornato per tutte le info ed i prezzi del match.

Juve-Fiorentina – Serie A – 12/02/2023 ore 18:00:

Vendita riservata J1897 Member: dalle ore 16:00 del 16 gennaio alle 15:59 del 17 gennaio 2023*

Riservata J1897 + Black&White + B&W Lite Member: dalle ore 16:00 del 17 gennaio alle 15:59 del 18 gennaio 2023

Vendita libera*: dalle ore 16:00 del 18 gennaio 2023. In attesa di disposizione da parte delle autorità competenti.

Visita juventus.com e rimani aggiornato per tutte le info ed i prezzi del match.

Juve-Toro – Serie A – 28/02/2023 ore 20:45:

Vendita riservata J1897 Member: dalle ore 16:00 del 30 gennaio alle 15:59 del 31 gennaio 2023;*

Vendita riservata J1897 + Black&White + B&W Lite Member: dalle ore 16:00 del 31 gennaio alle 15:59 del 1° febbraio 2023

Vendita libera*: dalle ore 16:00 del 1° febbraio 2023. In attesa di disposizione da parte delle autorità competenti

Visita juventus.com e rimani aggiornato per tutte le info ed i prezzi del match”. (juventus.com)