Juventus-Monza: via alla vendita dei biglietti di Coppa Italia

La squadra bianconera ha comunicato tramite il proprio sito internet la possibilità di acquistare i biglietti per la sfida di Coppa Italia

redazionejuvenews

La Juventus riprenderà dopo il Mondiale il cammino in campionato, con i bianconeri che oltre al fronte della SerieA, giocheranno anche per la CoppaItalia, con la sfida congro il Monza del 19 gennaio che segnerà il loro esordio nella competizione. Attraverso il suo sito internet, la società ha diramato le informazioni per l'acquisto dei biglietti.

"Gennaio, oltre a essere il mese della ripresa della Serie A, sarà anche il mese dell'esordio in Coppa Italia della Juventus. I bianconeri inizieranno il loro cammino nella competizione agli ottavi di finale, ospitando il Monza all'Allianz Stadium. Appuntamento per giovedì 19 gennaio alle ore 21:00.

LE FASI DI VENDITA

I biglietti, in vendita dal 2 dicembre, saranno come sempre acquistabili solo ed esclusivamente online sul nostro Official Ticket Shop. Di seguito le vari fasi di vendita:

prelazione sul posto per gli abbonati 22/23: dalle ore 10:00 di venerdì 2 dicembre alle ore 13:59 di lunedì 5 dicembre. Juventus riserva agli abbonati 22/23 la possibilità di acquistare non solo il proprio posto in anticipo, ma anche di beneficiare della funzionalità di cambio nominativo (a una delle riserve già inserite su My Season Pass). La tariffa INTERO CN sarà disponibile solamente durante questa fase di vendita;

vendita riservata a J1897: dalle ore 16:00 di lunedì 5 dicembre alle ore 15:59 di martedì 6 dicembre;

vendita riservata a J1897, B&W Member e B&W Lite Member dalle ore 16:00 di martedì 6 dicembre alle ore 9:59 di mercoledì 7 dicembre;

vendita libera dalle ore 10:00 di mercoledì 7 dicembre.

Si ricorda che sarà consentito l’accesso senza tagliando il giorno dell’evento soltanto ai bambini con un’età inferiore ai 6 anni per i posti standard.

OFFICIAL TICKET SHOP

Per accedere alle fasi di vendita è necessario iscriversi all'Official Ticket Shop tramite Juventus Card, tramite numero di Membership (per essere riconosciuti ed accedere alle fasi di vendita riservata) oppure, se non si è in possesso di una delle precedenti, è possibile registrarsi anche tramite indirizzo mail." (Juventus.com)