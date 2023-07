Juve, Gamba: “Giuntoli ha detto il vero, Vlahovic è cedibile”

Emanuele Gamba, firma de La Repubblica, ha commentato la conferenza stampa del nuovo direttore sportivo della JuventusCristiano Giuntoli. Ecco cosa ha detto: "La parola chiave è sostenibilità. Ha detto le cose vere in conferenza stampa Giuntoli, non ha indorato la pillola, usando comunque parole le più delicate possibili. Quando si dice che va razionalizzata la rosa vuol dire che devi vendere, ha usato un modo gentile per dire cose che non piacciono ai tifosi ma non ha voluto nascondere la verità. Oggi è stata la presentazione della politica della Juventus piuttosto che di Giuntoli. Ha chiesto pazienza ai tifosi? Sì. E' anche la prima volta che non viene pronunciata la frase che alla Juve non si deve per forza vincere. Ha spiegato che non si propongono limiti ma server tempo a questa Juventus. Ma tutto questo più che un ostacolo può diventare un processo virtuoso. Si tirerà la cinghia per 1-2 anni per poi avere prospettive a media-lunga scadenza".