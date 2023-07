Il Barnton presenta la nuova maglia: il mood è un omaggio alla Juventus

La stagione 2023/2024 del Barnton , club dilettantistico inglese, sarà all'insegna della Juventus . La sua presentazione delle maglie e del resto del merchandising è un omaggio voluto ed esplicito alla Vecchia Signora. Non è un caso infatti che la squadra inglese viene definita The cheshire Juve, ovvero la Juventus , la conte dove la società risiede. Ma questa volta si sono ulteriormente superati.

Nelle sequenza di immagini trasmesse sulla propria pagina social è possibile osservare tutti i riferimenti alla Juventus. Dal motto: "Fino alla fine", alle sciarpe e le bandiere, per terminare con altri riferimenti italici come la inequivocabile "Vespa". Non è mancato neppure il tricolore disegnato sul petto delle maglie messo in evidenza da un calciatore con indosso la divisa bianconera. Infine, anche una rappresentanza della squadra femminile, anch'essa in stile Juve. Video non passato inosservato a molti tifosi juventini che hanno inondato di commenti di gratitudine la bacheca social del club inglese.