Juve, Galeone su Allegri: “Non è facile gestire le critiche. Futuro? È sereno”

Sulle critiche:"Non è facile per lui, lo attaccano di brutto in questo momento, ma 6 scudetti non si vincono per caso. Sta puntando tanto sulla fase difensiva perché è l’unico modo con questa rosa per arrivare alla vittoria. Non a caso adesso che in difesa sgarrano e iniziano a prendere diversi gol, sono venuti meno i risultati".