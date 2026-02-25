Juve-Galatasaray, Spalletti a Prime: “Sensazioni delle grandi serate”

Le parole e l'analisi del tecnico della Juve Luciano Spalletti a Prime Video nel pre partita di Juve-Galatasaray

All’Allianz Stadium, la Juve è chiamata all’impresa contro il Galatasaray: gli uomini di Spalletti devono vincere con 4 gol di scarto per ribaltare il 5-2 dell’andata e strappare il pass per gli ottavi di Champions League. Di seguito le parole del tecnico bianconero a Prime Video.

“Bellissimo, sono sensazioni delle grandi serate, delle partite non comuni, non normali. È chiaro che imprese come ci vorrebbe nella serata di questa partita, si costruiscono attraverso la qualità della squadra intera, non dietro una giocata di un singolo calciatore, dietro un comportamento di equilibrio, dietro una conoscenza di quello che sarà il comportamento dentro le fasi di sviluppo della partita.

Sì, anche perché secondo noi lui si esprime meglio di tutti lasciandolo un po’ libero dietro la punta di poter agire negli spazi che lui vuole, però stasera abbiamo delle necessità, perché loro hanno degli esterni molto forti nell’uno contro uno e abbiamo delle defezioni che ci hanno portato a scegliere gli uomini migliori a disposizione mettendolo in quel ruolo lì.

Il giorno libero? L’ho messo perché poi succede che quando attraversi momenti del genere tu cerchi di scambiarti essendo qualcosa di diverso, qualcun altro, invece, poi, è dentro te stesso, dentro la profondità di quello che hai fatto vedere e riacquisire le tue capacità, che puoi diventare quella persona che ha quelle capacità per essere dentro una squadra che permetta di fare questa impresa.

Ce l’abbiamo messa tutta in allenamento, speriamo di rimontare.