Juve-Galatasaray, Oreggia duro: “Conosciamo la UEFA. Con una punta…”

Attraverso un post sul suo profilo di X, Vittorio Oreggia ha parlato della prestazione dell'arbitro di ieri sera contro la Juve

Vittorio Oreggia, tramite un post sul suo profilo X, ha commentato l’operato dell’arbitro Pinheiro che ha espulso Lloyd Kelly al 47′ minuto della sfida tra la Juve e il Galatasaray. Di seguito le sue parole: “Questa è la UEFA di Ceferin che tutti ben conoscono. Uno schifo. Solo applausi per la Juventus finalmente Juventus. Il resto si sa… ci fosse un centravanti.”