Vittorio Oreggia, tramite un post sul suo profilo X, ha commentato l’operato dell’arbitro Pinheiro che ha espulso Lloyd Kelly al 47′ minuto della sfida tra la Juve e il Galatasaray. Di seguito le sue parole: “Questa è la UEFA di Ceferin che tutti ben conoscono. Uno schifo. Solo applausi per la Juventus finalmente Juventus. Il resto si sa… ci fosse un centravanti.”
Juve-Galatasaray, Oreggia duro: “Conosciamo la UEFA. Con una punta…”
Stefania Palminteri – 26 Febbraio, 19:28
Attraverso un post sul suo profilo di X, Vittorio Oreggia ha parlato della prestazione dell'arbitro di ieri sera contro la Juve