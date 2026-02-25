Juve-Galatasaray, Locatelli a Prime: “Abbiamo dato il cuore. Purtroppo all’andata…”

Le parole del calciatore bianconero, pronunciate al termine della gara di Champions League disputata contro il Galatasaray

Si è da poco concluso il match di Champions League tra Juventus e Galatasaray: i bianconeri di Luciano Spalletti escono dalla massima competizione europea al termine dei supplementari, seppur conquistando contro la squadra turca una vittoria per 3-2. Al termine della gara, Manuel Locatelli è intervenuto ai microfoni di Prime Video. Queste le sue parole:

“Cosa passa per la testa in momenti del genere? Onestamente mi viene da piangere per come ci abbiamo creduto e per quello che abbiamo dato. Credo che abbiamo dato il cuore, qualcosa di più. Purtroppo all’andata è successo un episodio che ha complicato oggi, però oggi veramente grazie di cuore a tutti i miei compagni, grazie di cuore allo stadio, oggi era incredibile. Son partite che rimangono nel cuore, purtroppo non abbiamo raccolto niente, però abbiamo raccolto un’energia che ci dobbiamo portare da qui alla fine dell’anno. Se c’è un aggettivo che ci può definire questa sera? Non lo so, so solo che abbiamo dato l’anima. Tutto quello che avevamo, che chiedo sempre e che cerco di mettere sempre, è l’anima e il cuore. Oggi credo si sia visto da ogni giocatore, da ogni persona che c’era fuori. E quindi questo è quello che ci dobbiamo portare dentro e andare avanti così.

Se è questa la Juve che volevamo? Sì, è quello che dobbiamo ambire ad essere sempre, perché poi alla fine è la continuità che ci permette di fare risultati o meno e bisogna cercare di avere sempre questo livello. Con il mister siamo sulla strada giusta, penso che si stia vedendo, anche se le ultime le abbiamo perse, però non dobbiamo perdere la consapevolezza, non dobbiamo perdere quello che siamo: oggi credo che l’abbiamo dimostrato ancora un’altra volta.

Se ci sarà da parlare con tanti compagni nei prossimi giorni? Oggi credo che bisogna solo farci i complimenti dentro. Gli errori possono succedere, però alla fine come reagiamo agli errori? Ora abbiamo una partita importante con la Roma e dobbiamo pensare a quello”.