Juve-Galatasaray, le probabili del match: occasione per Kostic

Poco più di una settimana dopo la gara di andata a Istanbul, Juve-Galatasaray avrà la seconda parte all’Allianz Stadium. Qualificazione che dopo i primi novanta minuti è nettamente in mano ai turchi, vittoriosi 5-2 davanti ai propri tifosi. Di seguito le probabili scelte di formazione dei due allenatori.
JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly; McKennie, Thuram, Locatelli, Kostic; Conceicao, Yildiz; David
GALATASARAY (4-2-3-1): Cakir; Sallai, Sanchez, Bardakci, Jakobs; Sara, Torreira; Yilmaz, Akgun, Lang; Osimhen. All. Okan Buruk