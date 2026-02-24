Juve-Galatasaray, le parole di Kelly in conferenza stampa

Il difensore della Juve Lloyd Kelly ha parlato in conferenza stampa alla viglia del match di Champions League contro il Galatasaray

Il difensore della Juve Lloyd Kelly ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara di Champions League contro il Galatasaray. Di seguito le sue parole.

Quanto conterà la spinta dei tifosi?

“Quando giochiamo di fronte ai nostri tifosi abbiamo sempre tanta convinzione e fiducia. Poi spetterà a noi giocatori entrerà nella partita di domani, ma sappiamo che sarà un compito arduo, però dobbiamo essere pronti e fare una partita di alto livello.”

Quali sono le emozioni che state vivendo ora? “Penso che al momento capiamo tutti la posizione in cui ci troviamo. Quando giochiamo partite di questo genere sappiamo che è molto difficile, ma questo club è basato sulla famiglia e indipendentemente dalla situazioni cerchiamo di aiutarci sempre.”

Ti toglie il sonno sfidare Osimhen?

“Capiamo il calciatore che abbiamo di fronte e a parte la partita di andata sappiamo che si sono create molte occasioni però abbiamo lavorato duramente, abbiamo provato diverse cose ed è quello che dobbiamo fare, dobbiamo entrare in partita da subito e arrivare a un esito diverso dall’andata. Spero di giocare ad alto livello ed è quello che voglio fare.”

Su questo periodo difficile?

“Il modo in cui abbiamo subito dei goal è qualcosa che nessun calciatore vuole vedere, penso che le azioni di gioco sono quelle a cui bisogna prestare particolarmente attenzione, quando ci sono i contrasti. I giocatori esperti come noi che giocano in Champions sappiamo queste cose. Può succedere di subire dei goal e dobbiamo dimenticarci la partita ma anche renderci conto del momento che stiamo attraversando.”