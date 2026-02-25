JuveNews.eu
Juve-Galatasaray, le formazioni ufficiali del match

Stefania Palminteri – 25 Febbraio, 19:59

Champions League

La scelte ufficiali degli allenatori di Juve e Galatasaray a poco meno di un'ora dal fischio d'inizio del match dello Stadium

All’Allianz Stadium, la Juve è chiamata all’impresa contro il Galatasaray: gli uomini di Spalletti devono vincere con 4 gol di scarto per ribaltare il 5-2 dell’andata e strappare il pass per gli ottavi di Champions League. Di seguito le scelte ufficiali della gara.

JUVENTUS (4-3-3): Perin; Kalulu, Gatti, Kelly, McKennie; Koopmeiners, Locatelli, K. Thuram; Conceiçao, David, Yildiz. All. Spalletti

GALATASARAY (4-2-3-1): Cakir; Sallai, Sanchez, Bardakci, Jakobs; Torreira, Lemina; Yilmaz, Sara, Lang; Osimhen. All. Buruk