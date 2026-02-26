Juve-Galatasaray, la UEFA: “Kelly interviene in maniera scorretta”

La UEFA non sconfessa la decisione dell'arbitro di Juve-Galatasaray e spiega il rosso diretto ai danni di Lloyd Kelly

Il successo per 3-2 non è stato sufficiente alla Juve per ribaltare il risultato contro il Galatasaray. A pesare è stato il 5-2 subito nella gara d’andata dei playoff, un passivo che ha finito per determinare l’eliminazione dei bianconeri, in una sfida ulteriormente complicata dall’uomo in meno nella ripresa.

L’episodio decisivo è arrivato al 48’, quando Lloyd Kelly è stato espulso dopo on field review. Una decisione che ha cambiato l’inerzia del match e ridotto drasticamente le possibilità di rimonta della squadra torinese.

A poche ore dalla gara, la UEFA ha diffuso una nota ufficiale per chiarire le ragioni del provvedimento disciplinare. Secondo quanto spiegato, l’intervento del difensore juventino è stato ritenuto particolarmente pericoloso e tale da giustificare l’espulsione diretta. Nel comunicato si legge: “Il giocatore della Juventus, il numero 6, usando i suoi tacchetti ha avuto un forte contatto scorretto con la caviglia sinistra dell’avversario, mettendo chiaramente a repentaglio la sua incolumità”.