Juve-Galatasaray, Koopmeiners a Sky: “Sappiamo fare meglio”

All’Allianz Stadium, la Juve è chiamata all’impresa contro il Galatasaray: gli uomini di Spalletti devono vincere con 4 gol di scarto per ribaltare il 5-2 dell’andata e strappare il pass per gli ottavi di Champions League. Di seguito le parole di Teun Koopmeiners.

“Siamo concentrati, sappiamo che possiamo far meglio rispetto alle ultime settimane. L’importante oggi è andare forte dal primo minuto tutti, sappiamo che dobbiamo segnare minimo tre gol e non dobbiamo pensare ad altro.

Dobbiamo andare avanti con energia. Ho pensato all’altra partita, sono felice di aver fatto due gol ma è meglio vincere insieme che segnare una doppietta. Possiamo fare meglio e speriamo oggi di farcela ed andare avanti”.