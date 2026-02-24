Juve-Galatasaray, Kelly: “Serve mentalità. Non si è rotto niente”

Ai microfoni di SkySport, alla vigilia del match di Champions League contro il Galatasaray, ha parlato il difensore della Juve

Il difensore della Juve Lloyd Kelly ha parlato ai microfoni di SkySport alla vigilia della gara di Champions League contro il Galatasaray. Di seguito le sue parole.

Bisognerà avere pazienza?

“Sì, è una partita molto complicata, ma la partita è lunga e bisogna avere grande mentalità. Bisogna avere grande intensità per cercare di portare a casa comunque una partita difficile.”

Come mai ci sono tanti errori individuali?

“È difficile da spiegare, perché ci sono questi errori. Bisogna comunque lavorare e cercare di gestire bene le partite ed evitare con il gioco di squadra tutto quello che sta succedendo ultimamente.”

Si è rotto qualcosa dopo la partita contro l’Inter?

“Ah no, non sono d’accordo. Non si è rotto niente mentalmente. La squadra gioca sempre con coraggio, con intensità e quindi evidentemente ci sono altre situazioni ma non è sicuramente la partita con l’Inter che ha causato questi problemi.”