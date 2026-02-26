Juve-Galatasaray, Gatti a Sky: “Dispiace uscire così”

Così Federico Gatti ai microfoni di Sky dopo il match di Champions League disputatosi ieri sera fra Juve e Galatasaray

Dopo il triplice fischio di Juventus–Galatasaray, Federico Gatti ha parlato ai microfoni di Sky. Di seguito le sue dichiarazioni:

“Mancata qualificazione? Conta quello alla fine. Però oggi abbiamo fatto una prestazione enorme con uno in meno. L’abbiamo buttata via all’andata, perché non può finire una partita così e ne paghiamo le conseguenze oggi. Dispiace tantissimo perché poi queste qua sono le partite più belle da giocare. Dispiace uscire così, perché poi anche stasera c’è stato un episodio che rivedendolo mi sembra abbastanza dubbio. Però l’avevamo rimessa in piedi con uno in meno: dispiace tantissimo.

Match con la Roma? È una partita da dentro o fuori, ora bisogna… È anche difficile parlare perché, vi dico la verità, sono esausto stasera, veramente abbiamo messo più del 100%, e fa male uscire così, vi dico la verità. Andata contro il Galatasaray? La partita lì deve finire 3-2, mal che vada 4-2 e poi due gol in casa li fai; però non può finire 5-2. Oggi abbiamo fatto veramente tantissimo: ripeto, la qualificazione l’abbiamo buttata via all’andata, e dispiace tanto perché abbiamo fatto una prestazione enorme stasera”.