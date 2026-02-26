Juve-Galatasaray, Gatti a Prime: “Dispiace tantissimo. Espulsione di Kelly? Mi sembra…”

Le dichiarazioni di Federico Gatti rilasciate al termine di Juventus-Galatasaray ai microfoni di Prime Video

Federico Gatti è intervenuto ai microfoni di Prime Video ieri sera al termine di Juventus–Galatasaray. Di seguito le parole del centrale bianconero:

“Espulsione di Kelly? Il tema è anche che i ragazzi hanno fatto una prestazione assurda e abbiamo buttato via la qualificazione all’andata. Riguardavo l’episodio di Kelly: mi sembra abbastanza assurdo, colpisce la palla e poi dopo cosa deve fare? Non so, noi difensori nel calcio di oggi siamo troppo penalizzati, poi certo che cambiano le partite gli episodi. Detto questo c’è stata veramente una reazione impressionante, anche i tifosi ci hanno spinto tantissimo, dispiace, perchè poi siamo arrivati un po’ stanchi nei supplementari, e dispiace perchè avevamo veramente rimesso la partita in piedi con uno in meno. Però ripeto, l’abbiamo buttata via all’andata: non può finire così la partita.

Juve più viva che mai? Sì, quello assolutamente. Dispiace, perchè, ripeto, alla fine conta il risultato e non passiamo. Però abbiamo fatto una prestazione enorme, veramente, con uno in meno; dispiace, sono veramente esausto e dispiace tantissimo. Il mio ritorno a giocare? Rientravo da un infortunio che ancora non mi lascia del tutto libero, però poi alla fine conta la continuità: più giochi e meglio stai. Ripeto, dispiace perchè poi queste qua sono le partite più belle da giocare, la Champions League è la competizione più bella. Se Spalletti ci ha detto qualcosa? No non ci siamo neanche incrociati: vedremo dopo”.