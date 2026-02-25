Juve-Galatasaray, Chiellini a Prime: “C’è grande rammarico. Sull’espulsione di Kelly…”

Le dichiarazioni di Giorgio Chiellini rilasciate ai microfoni di Prime al termine della partita contro il Galatasaray in Champions League

Giorgio Chiellini è intervenuto ai microfoni di Prime Video al termine di Juventus-Galatasaray. Queste le sue parole:

“Siamo provati, delusi per quello che è il risultato finale dopo lo sforzo fatto e quello che abbiamo mostrato oggi, ma anche orgogliosi per quanto mostrato, per poi anche quel feeling e quell’ambiente che si era creato e credo che debba essere poi un punto di partenza per questo finale di stagione riuscire a risvoltare e ritrovare quella scintilla che ci ha dato, ma alla fine se riusciamo ad essere più equilibrati abbiamo sbagliato una partita e 30 minuti, una partita e mezzo da quando è arrivato Luciano, possiamo aggiungere Napoli che è stato un

po’ il primo tempo storto. Però la squadra c’è, ha dato un segnale, rimane un grande rammarico, rimane la delusione, non siamo molto fortunati con altri episodi in questo momento: andiamo avanti. Espulsione di Kelly? Per fortuna non ero Kelly, c’è poco da commentare.

La prestazione di oggi deve dare fiducia ai giocatori in primis, all’allenatore. Noi siamo secondo me anche un pochino più dentro ma fuori, quindi delle volte anche più lucidi. C’è questo percorso che non deve minare. Quando sei lì magari ti fai prendere dalla mancanza di fiducia, due risultati negativi che non valuti oltre le prestazioni, perchè poi abbiamo perso quattro delle ultime cinque partite prima di oggi, però le prestazioni sono diverse. Se riesci a mantenere la lucidità, a vedere i pregi, a limare poi quelli che sono i difetti, perché se perdi qualcosa anche sbagli, vai e ora avremo queste dodici partite che mancano alla fine del campionato, dove ancora ci giochiamo tanto per la prossima stagione e per questa. Però la squadra c’è, ne ha dato dimostrazione oggi.

È un percorso di crescita che purtroppo vorremmo tutti che fosse più veloce, ma che con un po’ di ostacoli e inciampi stiamo portando avanti. Per adesso secondo me rimpianto in Champions no, perché poi il girone siamo partiti con tante partite difficili e poi abbiamo finito bene. La vittoria a Monaco non avrebbe cambiato poi le sorti, ma abbiamo vinto a Bodo una partita molto difficile: abbiamo visto comunque anche ieri, la scorsa settimana, quanto il Bodo sia difficile da affrontare. Abbiamo comunque battuto il Benfica che è riuscito ad arrivare. Il percorso è stato quello più o meno che avevamo preventivato. E dispiace perché l’obiettivo di questa squadra è esserci sempre agli ottavi, probabilmente con un po’ di attenzione e un po’ più di fortuna in più ci saremmo andati. Ora è il tempo di ripartire però dalle cose buone di questa sera, dall’ambiente ritrovato, dalla fiducia ritrovata, dall’energia ritrovata dopo le ultime due settimane difficili, giocarsi una partita a Roma domenica e poi le undici dopo”.