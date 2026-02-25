Juve-Gala, Buruk a Sky: “Dobbiamo essere più forti rispetto alla prima partita”

L’allenatore del Galatasaray Okan Buruk, ha parlato ai microfoni di Sky Sport alla vigilia(ieri) del match di ritorno contro la Juventus. Leggiamo le sue parole:
Non è ancora finita, abbiamo vinto la prima partita ma c’è ancora una gara molto importante e difficile, come quella di domani. Sappiamo di affrontare una squadra forte, che non ha giocato molto bene la prima partita, ma ora saranno in casa. Spalletti è un grande allenatore e sappiamo di non essere ancora passati.
Ogni gara è diversa, partiamo da un vantaggio di tre gol e dobbiamo pensarci, ma dobbiamo anche fare il nostro gioco. Nel primo tempo in casa abbiamo pressato tanto, nella ripresa siamo stati più forti e abbiamo fatto molto bene, è finito 4-0. Il calcio è così, loro hanno giocatori forti come Yildiz, Conceicao, David. Non siamo tranquilli, dobbiamo essere più forti rispetto alla prima partita”.