Juve, il futuro di Vlahovic legato a Kolo Muani: dipende tutto dal PSG

Il futuro di Dusan Vlahovic e l’arrivo di Randal Kolo Muani sono due operazioni legate a doppio filo. Se la trattativa con il PSG per il francese non dovesse andare in porto, il serbo resterà sicuramente a Torino, diventando una pedina fondamentale nelle rotazioni di Igor Tudor.
Il centravanti classe 2000 ha già ribadito la sua volontà di rimanere fino al 2026, anno di scadenza del contratto. Su di lui c’è il forte interesse del Milan, ma la Vecchia Signora valuta solo proposte capaci di coprire a bilancio i costi residui, non intende privarsene senza un sostituto all’altezza. Per questo, senza Kolo Muani, Vlahovic rimarrà il riferimento offensivo accanto al nuovo acquisto Jonathan David.