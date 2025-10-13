Juve, futuro da decidere per McKennie

La situazione legata al fututo di McKennie è sempre incerta. Il club bianconero non ha dato segnali per prolungare il contratto del calciatore.

Weston McKennie, potrebbe essere all’ultimo anno con la maglia bianconera. Nonostante in questo avvio di stagione si è ritagliato un ruolo da protagonista all’interno del centrocampo juventino, il suo destino è ancora del tutto incerto. Secondo quanto riportato da “La Gazzetta dello Sport”, ad oggi non ci sono stati segnali concreti da parte della Juventus per trovare un accordo per il rinnovo.

Un contatto tra le parti, c’era già stato nel 2024. Già allora si era però manifestata una certa distanza tra le richieste del calciatore e l’offerta della società. Ad oggi, il futuro di McKennie è tutto da decidere. Le possibilità di un suo addio alla Juventus aumentano notevolmente, visto il suo contratto in scadenza nel 2026. Se non verrà trovato un accordo per il prolungamento, la cessione nella prossima sessione estiva di calciomercato, rappresenterrebe l’unica soluzione per non perderlo a zero. La Juventus rifletterà nei prossimi mesi sulle mosse da attuare.