Juve, frecciatina all’ex Rabiot? Ecco il post che fa impazzire i tifosi

Un post della Juve, pubblicato su X, ha accesso gli animi dei tifosi. Alcuni lo hanno interpretato come una frecciatina all'ex Rabiot

La Juventus, attraverso i propri canali social, ha scelto di celebrare Khephren Thuram, diventato in pochi mesi un perno assoluto dello scacchiere di Igor Tudor. Proprio su X, i bianconeri hanno pubblicato un post del figlio d’arte con un’emoticon di un cavallo accanto alla bandiera della freccia.

Un’immagine simbolica che ben rappresenta le caratteristiche del giocatore, sempre più trascinatore nel cuore della mediana. Tuttavia, il post della Juve ha acceso anche le interpretazioni dei tifosi. Alcuni hanno letto tra le righe una sorta di frecciatina ad Adrien Rabiot, ex centrocampista bianconero e connazionale di Thuram.

Sotto la gestione Allegri, infatti, l’ex PSG era stato spesso definito il “cavallo pazzo” per la sua capacità di strappare e ribaltare il campo. Ora, con il cambio di guida tecnica e la crescita esponenziale di Thuram, i sostenitori juventini hanno intravisto un passaggio di consegne: il presente e il futuro del centrocampo passa dal figlio di Lilian.