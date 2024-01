Juve, Fratini: “Vlahovic ora ai livelli di Firenze. Chiesa così è sprecato”

Dagli studi di Rai Sport durante la trasmissione Calcio Totale, Michele Fratini ha parlato del grande momento di Dusan Vlahovic alla Juventus. Ecco le sue parole: "Vlahovic quando ha capito che volevano mandarlo via si è svegliato. Sta dimostrando come ha fatto a Firenze il valore che ha quando è stato pungolato. Sta venendo fuori, è andato in doppia cifra e ha tutto il girone di ritorno ancora e poteva essere il primo ad essere ceduto. Ora la Juventus si sta guardando intorno perché è venuto fuori, sta dimostrando di essere l'attaccante da 80 milioni".