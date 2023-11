Juve, Fossati: “Cambiaso giocatore totale. Impara a grande velocità”

Intervistato a Sportitalia, Fabio Fossati, oggi allenatore dell'Albenga in Serie D, ha parlato di Andrea Cambiaso. Quest'ultimo è infatti stato un giocatore allenato in passato; sul terzino della Juventus il tecnico si è espresso così: "Andrea è un giocatore moderno, vuol dire che sa lavorare dentro ai principi di gioco. Il discorso è più ampio. Quello che voglio dire è che non si tratta di vederlo meglio da interno di centrocampo piuttosto che in altre posizioni, bensì di avere la consapevolezza che saprà svolgere con qualità le dinamiche che gli si presenteranno. E' un giocatore totale".