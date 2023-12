Juve for Special, Pessotto: “Giornata molto importante, speciale per tutti”

Le parole di Gianluca Pessotto Football Teams Staff Coordination in occasione dell'allenamento tra prima squadra e Juve for Special

Intervistato a Vinovo a margine del progetto Juventus for Special, il Football Teams Staff Coordination Gianluca Pessotto ha detto: "Questa è una giornata molto importante, speciale, per tutti quanti e per Juventus che ha voluto fortemente fare questo allenamento che vede protagoniste quattro squadre: la Juventus for Special, la Next Gen, l’Under 19 femminile e maschile".

"In occasione della Giornata internazionale per la disabilità era importante dare un segnale di inclusione - ha continuato -, totale, ed è stato bello vedere come questi ragazzi si sono espressi sul campo attraverso la loro grande passione. La forza e la bellezza dello sport, in questo caso del calcio, dà la possibilità a tutti i ragazzi di potersi esprimere per quello che è veramente un sentimento che parte da dentro, da bambini. Oggi abbiamo avuto la possibilità di divertirci, di sentirci calciatori, ci siamo sentiti parte tutti della stessa famiglia".

Sul settore giovanile: "Il fatto di avere oggi dei giocatori in Prima squadra passati attraverso il percorso non solo della Next Gen ma qualcuno da tutta la filiera del settore giovanile è motivo di soddisfazione e orgoglio per tutti quanti.È il risultato di un lavoro che dura da anni, a cui la società tiene tantissimo. Ora lo step successivo: continuare a lavorare seriamente per dare ancora più valore a tutto il valore fatto da tante persone nel settore giovanile".

