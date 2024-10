Juve, focus Lispia: le parole di Raum e Sesko

Il Lipsia sarà il prossimo avversario della Juve in Champions League: David Raum e Benjamin Sesko si sono espressi sulla sfida ai bianconeri

Dopo la partita contro l’Ausburg, i giocatori del Lipsia, prossimo avversario della Juventus in Champions League, David Raum e Benjamin Sesko si sono espressi ai microfoni dei media. Ecco le parole del calciatore tedesco: “Abbiamo cercato con tutte le nostre forze di segnare un gol nelle ultime due partite, ma oggi tutto è andato bene. Abbiamo segnato quattro gol e abbiamo anche mantenuto un clean sheet. Il risultato è bello per noi giocatori e per i tifosi, e ora possiamo goderci una bella serata. Siamo una squadra molto giovane e abbiamo dovuto integrare molti giocatori in poco tempo. Se tutti si comportano bene, si può vedere di cosa siamo capaci come squadra. Possiamo elogiare noi stessi per una prestazione del genere”.

Sesko: “Con la Juventus vogliamo ripeterci”

Dopo Raum, ha parlato l’attaccante del Lipsia, Sesko. Ecco cosa ha detto: “È una sensazione fantastica. Oggi tutti hanno dato il massimo. Credo che potremo giocare come con l’Ausburg anche contro la Juventus. Oggi abbiamo creduto di più in noi stessi e abbiamo cercato di tirare più spesso. Questo ha fatto la differenza. Ho visto il varco per il mio primo gol e ho tirato più forte che potevo, è stato un gran gol. Ci sono ancora molte partite da disputare e segnerò più gol della scorsa stagione. Oggi c’era molta pressione su di noi, ma ci siamo concentrati sugli aspetti positivi”.