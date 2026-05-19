Nel consueto appuntamento settimanale con Open VAR, vengono esaminati gli episodi delle due reti annullate alla Juventus nel match contro la Fiorentina. La prima per fallo di Weston McKennie su Robin Gosens, la seconda per posizione di fuorigioco di Dusan Vlahovic.

Decisione promosse da Dino Tommasi, designatore arbitrale ospite in studio per commentare gli episodi del turno di campionato.

Il gol annullato a McKennie

Tommasi promuove la decisione: "Questa è una decisione sostenibile, presa sul campo dall'arbitro Massa. L'azione la vede e la valuta anche l'assistente Alassio, che ce l'ha frontale e vede la spinta di McKennie, Massa ha campo aperto anche lui e valuta allo stesso modo, viene avallata giustamente dalla sala VAR da Chiffi e Meraviglia con un'analisi chiara girando tutte le telecamere.

Qui il concetto è chiaro: McKennie con la spinta sulla schiena di Gosens impedisce allo stesso giocatore della Fiorentina di giocare il pallone e staccare. Non è una contesa aerea dove c'è un leggero appoggio, qui gli impedisce proprio di staccare e di andare a fare quello che deve fare un difensore, cioè giocare il pallone. Gli toglie il tempo per la giocata, quindi il fallo è evidente".

La rete annullata a Vlahovic

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